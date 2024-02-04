DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı
DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı.
DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı. Partinin İstanbul adayı 9 Şubat'ta açıklanacak. - ANKARA
DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı. Partinin İstanbul adayı 9 Şubat'ta açıklanacak. - ANKARA
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı
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