DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruyu zamanında yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.