DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruyu zamanında yaptı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığını açıkladı. Parti, yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve sorumluluğun İl Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi.
Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.