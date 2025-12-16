DEM Parti, cumartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek
DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
DEM Parti İmralı heyeti, cumartesi günü TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edecek.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te Meclis'te AK Parti'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika