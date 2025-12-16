Haberler

DEM Parti, cumartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

DEM Parti İmralı heyeti, cumartesi günü TBMM'de AK Parti'yi ziyaret edecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti ziyaretleri kapsamında 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te Meclis'te AK Parti'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title