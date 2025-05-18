DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüştü
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DEM Parti, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dair açıklamaları paylaştı. Öcalan, Türk-Kürt ilişkilerinde kardeşlik hukuku üzerine vurgu yaparak yeni bir sözleşmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'na yeni bir ziyaret gerçekleştirdi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı heyetinin 18 Mayıs tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdiği ve Öcalan'ın kamuoyuna şu mesajı ilettiği belirtildi:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz. Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavojiek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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