DEM Parti Heyeti Öcalan ile Görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3 Kasım’da İmralı'ya hareket edecek.
Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.
Partiden yapılan açıklamada, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, 3 Kasım Pazartesi günü Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket edeceği bildirildi.
