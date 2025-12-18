DEM Parti heyeti, 22 Aralık'ta CHP'yi ziyaret edecek

Dem Parti heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü CHP'yi ziyaret edecek.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, CHP Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.