DEM Parti, Hatay'da Grup Toplantısı Gerçekleştirdi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kahramanmaraş depreminin birinci yılı dolayısıyla Hatay'da bir grup toplantısı düzenledi. DEM Parti üyeleri, depremde hayatını kaybedenleri anarak bir araya geldi. Toplantıya milletvekilleri ve parti temsilcileri de katıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), Grup Toplantısı'nı Hatay'da gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla DEM Parti üyeleri, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir derneğin toplantı salonunda bir araya geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, depremde hayatını kaybedenlerin acısının halen taze olduğunu ve hepsini andıklarını söyledi.
Toplantıya, milletvekilleri ile parti temsilcileri de katıldı.