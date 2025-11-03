DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına dair DEM Parti heyetinin açıklamalarına ilişkin, "Sürecin gelişimine dair yaptıkları açıklamalardan şunu çok net söyleyebiliriz ki umutvar bekleyişlerimiz söz konusudur. Bu umutvar bekleyişlerimize karşılık adımların atılması en sağlıklı yol olacaktır." dedi.

Temelli, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilebilir olmadığını savundu ve bu teklife karşı partilerinin muhalefetinin devam edeceğini söyledi.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16. toplantısını geride bıraktığını anımsatan Temelli, gelinen noktada önemli bir aşamada olunduğunu anlattı.

Temelli, önceliklerinin bu aşamanın iyi değerlendirilmesi ve artık yasamaya dair faaliyetlerinin bir an önce hayata geçmesi olduğunu dile getirerek, "Umuyoruz ki kaybedilen zamanın da telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar Meclis gündemine gelecek ve yasallaşacaktır. Tabii bu, bizim umudumuz. Bu umudun gerçekleşmesi için de gereken çabayı ortaya koyacağız." diye konuştu.

Çalışmaları devam eden ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine dair değerlendirmelerde bulunan Temelli, paketin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu savundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne de değinerek, bütçede savunmaya ayrılan payı eleştirdi.

Bütçede savunmaya ayrılan payın giderek arttığını kaydeden Temelli, "Bütçenin yüzde 11,5'i güvenlik bürokrasisine, 'militarist akla' gidiyor. Neden? Böyle bir sorunu mu var ülkenin? Haydi geçmişte bahaneniz vardı ama 27 Şubat'taki deklarasyonla Abdullah Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu bu yeni dönem perspektifiyle beraber artık bahaneniz de yok." ifadelerini kullandı.

Temelli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinde hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair iddialara ilişkin soruşturmaya da değindi. Yasa dışı bahsin ulaştığı rakamın 55 milyar dolar olduğunu iddia eden Temelli, yasa dışı bahsin futbolu kirlettiğini belirti ve bunun üzerine kararlı şekilde gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temelli, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı"nın ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı Adası'na ziyaretinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Temelli, bu görüşmeler sonrasında DEM Parti heyetinin açıklama yaptığını anımsattı.

Temelli, ilkesel olarak bu konuda heyetin açıklamasını tercih ettiklerini belirterek, "Sürecin gelişimine dair yaptıkları açıklamalardan şunu çok net söyleyebiliriz ki umutvar bekleyişlerimiz söz konusudur. Bu umutvar bekleyişlerimize karşılık adımların atılması en sağlıklı yol olacaktır." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı Adası'na gitmesine dair herhangi bir hazırlık olup olmadığına dair soruya ise Temelli, "Bildiğimiz kadarıyla şu anda yok ama böyle bir beklenti var." yanıtını verdi.