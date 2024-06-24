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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Vergide adalet sağlanmalı

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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, 'Yoksuldan vergi almak yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma yöntemi tercih edilmeli.' dedi. Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, vergide adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, "Yoksuldan vergi almak yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma yöntemi tercih edilmeli." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koçyiğit, hastanede tedavi gören vatandaşların da sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin afetleri felaket olarak yaşayan bir ülke olduğunu belirten Koçyiğit, "Yasakçılıkta, baskıda, yurttaşı susturmada hızı tartışmasız olan AKP iktidarının, mesele gerçek anlamda yaraları sarmak olunca, yangın, deprem olunca kaplumbağa hızıyla hareket ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Kamuoyunda yangınların nasıl çıktığına ilişkin tartışmalar olduğuna işaret eden Koçyiğit, bölgedeki meslek odalarının hazırladıkları ön raporlarda yangının elektrik tellerinden çıktığının belirtildiğini kaydetti.

Koçyiğit, yangın sonrası ortaya çıkan maddi kaybın telafi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bölgenin acil bir şekilde afet bölgesi ilan edilmesi, halkın zararının karşılanması ve yaralarının acil bir şekilde sarılması gerekiyor. Biz de bu konuda hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sunduk." dedi.

"Vergide adaletin sağlanması gerekiyor"

Kamuoyunda hazırlıkları süren yeni vergi paketinin tartışıldığını hatırlatan Koçyiğit, vergi reform paketi adı altında bir "haraç yasası"nın geleceğini savundu.

Hazırlanan paketle vergi yükünün işçiye, emekçiye yükleneceğini ifade eden Koçyiğit, "İktidar, yoksulların, emekçilerin kalan birkaç kuruşuna da göz dikmiş durumda" dedi.

Yurt dışı çıkış harcının 150 lira olduğunu anımsatan Koçyiğit, iktidarın önce bu rakamı 3 bin liraya çıkarmak istediğini şimdi ise 1500 lira olarak telaffuz edildiğini söyledi. Vergi düzenlemesine ilişkin önerilerde de bulunan Koçyiğit, "Yoksuldan vergi almak yerine çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma yönteminin tercih edilmesi gerekiyor. Vergide adaletin sağlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Tiryaki'den yangına müdahale eleştirisi

Öte yandan DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarına havadan müdahale olmadığı için yangının söndürülmesinin geciktiğini savundu. Tiryaki, yetkililere ulaşamadıklarını, bu nedenle gece boyunca havadan müdahale edilmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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