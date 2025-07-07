DEM Parti: "Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı"

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DEM Parti'nin, İmralı Heyeti üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

Dem Parti'nin, İmralı Heyeti üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

Dem Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

Dem Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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