DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: PKK Kendini Feshetti, Silahlar Devreden Çıktı

Dem Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın kendisini feshetmesinin, silahları yakması ve en son da Türkiye sınırları dışına çıkarak, Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini belirtmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bütün aksaklıklara rağmen yürüyen bir süreç olduğunu söyledi.

Dem Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, memleketi Kars'ta partisinin düzenlendiği "Halklar ve İnançlar Buluşması"na katıldı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakırhan, "1 Ekim'le birlikte yeni bir sürece girdik. Sayın Bahçeli'nin işte grubumuza gelip el sıkışmasıyla başlayan, 1 yıldır bütün eksiklerine, aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç, Kars'ın aslında on yıllardır, yüz yıllardır kendi coğrafyasında yaşamış olduğu bir arayışı oluşturmaya çalışıyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Kitaplar teorik olarak barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, demokratik cumhuriyetin ne olduğunu belki yansıtıyor. Ama Kars bunu yaşıyor, Kars bizzat yaşamda bunun kendisidir. Dolayısıyla hakların, inançların kardeşçe yaşamasının cevabını aradığımız bu süreçte Kars'ın, Kars'taki bu renkliliğin ve farklılığın bize öğreteceği çok büyük şeyler vardır" dedi.

"Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok"

Cumhuriyet ile herhangi bir sorunlarının olmadığınr mxşldşdı Bakırhan, "Cumhuriyetin 102. yılı, bir kez daha Kars'tan da söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok. Biz Cumhuriyetin demokrasi ile barışmasını istiyoruz. Barışık mı? Barışık değil. Barışsın, Cumhuriyet demokratik olsun. Türkiye'de yaşayan bütün renkleri, bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden, dilinden, renginden, düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün isteğimiz, yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur. Cumhuriyet demokrasi ile barışsın" diye konuştu.

"PKK Türkiye devletine silah çevirmeyecek"

Bakırhan, "Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın kendisini feshetmesi, silahları yakması ve en son da artık Türkiye sınırları dışına çıkarak, Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, silah kullanmayacağını belirtmesi, çok çok tarihi bir önemdedir. Bugüne kadar hepimiz silah diyorduk, şimdi yok. O zaman silah sorunsa, bugün devreden çıkmışsa, silahın ortaya çıkmasına tek sebep olan tekçliği, ırkçılığı, antidemokratik uygulamaları kaldırmakta bizim devletimizin, iktidarımızın bir görevi, bir sorumluluğu değil mi? İşte tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz Karslılara, kanaat önderlerine, siyasi parti temsilcilerine ve halka büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Barışı birlikte yaşamayı, demokratik bir anayasayı, demokratik bir hukuku birlikte sesli bir şekilde dile getirmemiz gereken bir sürece girdik. Silah devreden çıktı, örgüt ise kendisini feshetti. Kavga ise kavga yok, çatışma ise çatışma yok. Şimdi artık bunları gerekçe yaparak bu ülkenin 2-3 trilyon dolarını çatışmaya ve savaşa harcayanlar, bence artık bu ülkenin bütün renklerini nasıl kapsayacağını hesaplamalı ve buna uygun bir hukuk yapmalıdır" şeklinde konuştu.

Yaşanan süreçte artık birinci aşamanın bittiğini ifade eden Bakırhan, şunları söyledi:

"Irkçılara, bu ayrımcılık yapanlara da vallahi geçmiş olsun. Artık kullanacakları bir şey kalmadı. İkinci aşamadayız. Tam da hukuk arıyoruz dedik ya, bu hukuku barışa uygun bir şekilde hayata geçirecek bir dönemdeyiz. Biz çözüm etrafında odaklanacağız. Birlikte odaklanacağız, inşallah daha büyük toplantılarla bu anlayışı egemen kılmaya çalışacağız. Süreç hepimizindir; DEM Parti'nin değil, sadece Kürtlerin değil, bu sürecin sonunda ülke demokratik olacaksa hepimiz yaralanacağımız için çocuklarımızın tabutu yerine barışı, demokrasiyi, onurlu bir yasayı ve anayasayı taşıyacağımız bir süreç hepimizindir. Hepimiz sahip çıkmak durumundayız. Ben çıkacağımıza inanıyorum."

Kars'ta düzenlenen toplantıya partililer, STK'lar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Bakırhan'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KARS