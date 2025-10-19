DEM Parti Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

1) DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Hatimoğulları, " Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Bakırhan ve Hatimoğulları cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Tülay Hatimoğuları, Demirtaş ve Mızraklı'nın sağlık durumlarının son derece iyi olduğunu belirterek, "10 yılı geride bıraktık, 10'uncu yılına girecekler tutukluluklarının ve ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) büyük dairenin kararı olmasına rağmen hala içerideler. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bugün Türkiye'de mevcut yasalar ve mevcut anayasaya karşı bir ihlal söz konusudur. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir. Taraf bir ülke olarak AİHM kararlarının uygulanmaması uluslararası hukuku tanımamak anlamına gelir. 9 yılı bitirip 10'uncu yılına girecek tutukluluk süreleri; haksız ve hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın hala içeride olmasını kabullenmek mümkün değildir" dedi.

Hatimoğulları, Demirtaş ve Mızraklı'nın, barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini belirttiklerini söyledi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest kalması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Selahattin Demirtaş ısrarla elbette yaptığı en temel vurgu bu görüşmemizde; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların, ilerletici adımların ve yasa yapma süreçlerinin hızlanması" diye konuştu.

'CEZAEVİNDE BULUNMALARININ BİR ANLAMI YOK'

Tuncer Bakırhan da Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini dile getirerek, "Yeni bir sürece girdik, yeni bir sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar, 10 yıldır içeride kalan insanlar özgür olmayacaksa biz bu sürece güveni, desteği nasıl toparlayacağız? Dolayısıyla suçsuzlukları, mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasındaki yoldaşlarımızın bir an önce artık bırakılması gerekiyor. Gerçekten bir süreç yürütüyorsak, gerçekten bu sürece inanıyorsak, bu sürece en büyük katkıyı sunacak arkadaşlarımızın halen cezaevlerindeki hücrelerde bulunmasının bir anlamı yoktur. Biz arkadaşlarımızın, bu sürece büyük katkılar sunacaklarını düşünüyoruz. Onların yeri artık hücreler değil, cezaevleri değil, bizim yanımızdır, bizimle birlikte bu barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakmaları gerektiğini tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.