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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Özgür Özel'i Tebrik Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özel'i telefonla arayarak, genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika
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