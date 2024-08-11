DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Gebze'de konuştu

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşalım" programına katıldı.

Partisinin İl Başkanlığınca Gebze'deki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakırhan, İzmit'in bir işçi ve emekçi havzası, aynı zamanda Türkiye'deki emekçilerin aynası olduğunu söyledi.

Bakırhan, Türkiye'deki emeğin gündeminin ne durumda olduğunu öğrenmek ve görmek için İzmit'e bakılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de emeğin gündemi nedir ve hangi haldedir, emekçi vermiş olduğu çabanın karşılığını alabiliyor mu, güvende çalışabiliyor mu, örgütlenebiliyor mu, emeğinin hakkı var mı diye bakarsanız, İzmit'e bakmanız lazım." diye konuştu.

İzmit'te emekçinin, işçinin güvencesiz şekilde çalıştırıldığını, sendika kurmalarının engellendiğini, uzun çalışma saatlerine maruz bırakıldığını savunan Bakırhan, insanların nerede hak talebi varsa DEM Parti Genel Merkezinin orada olacağını kaydetti.

"İşçileri uzun çalışma sürelerine mahkum ediyorlar." diyen Bakırhan, "Güvence, sigorta yok. Bu havzada çalışan işçilerin yüzde 90'ı taşeron işçisidir. Dünyanın hiçbir yerinde çalışan işçilerin yüzde 90'ı taşeron işçisi değil." ifadesini kullandı.

Tuncer Bakırhan, konuşmasının ardından sohbet ettiği partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.