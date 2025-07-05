DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları'nda konuştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları'nda konuştu
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Tuncer Bakırhan, Bodrum ve Menteşe'de düzenlenen toplantılarda 'terörsüz Türkiye' sürecini tartıştı ve demokratikleşme için çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Bakırhan, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde düzenlenen toplantılarda, "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, bugüne kadar çözümsüz kalan bir meseleyi tartıştıklarını söyledi.

Çatışmalar sürdüğü ve şiddet ortamı olduğu sürece demokratikleşmenin söz konusu olmayacağını vurgulayan Bakırhan, "Gece gündüz demeden halklarımızı, insanlarımızı aydınlatmak istiyoruz. Onların kaygılarını, onların güvensizlik meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakırhan, terör örgütünün birkaç gün içinde silahları bırakma konusunda adım atacağını ifade ederek, "Silahların bırakılmasının tartışıldığı bu süreçte insanların mutlu olması, demokrasiye ve bu sürece inanması lazım." diye konuştu.

Muğlalılardan da sürece destek isteyen Bakırhan, Orta Doğu yeniden şekillenirken Türkiye'nin de kendisine demokratik bir zemin ve yol bulmak durumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Politika
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