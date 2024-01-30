DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç: Adaylarımızı halkla birlikte belirledik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, "Düzen partileri, adaylarını Ankara'dan belirlerken biz adaylarımızı halkla birlikte belirledik." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sadece kadın milletvekilleri ve partili kadınların katıldığı toplantıyı "Parlamento Kadın Grubu Toplantısı" olarak adlandırdı.

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya değinerek, bu saldırıların devamının gelmemesi temennisinde bulunan Oruç, " Türkiye'de Müslüman olmayan halklara atılan bir kurşun ve fiskeyi kendimize atılmış sayıyoruz. Farklı halk ve inançlardan yurttaşlarımızın IŞİD gibi karanlık güçler tarafından hedef haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hristiyan halkımızın yanındayız." diye konuştu.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını savunan Oruç, iddia ettikleri tecridin kaldırılması ve "Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümü için" 1 Şubat günü Kars ve Van'da yürüyüş başlatacaklarını ve bu yürüyüşün 15 Şubat'a kadar devam edeceğini söyledi.

"Birlikte var olmazsak küresel saldırılar karşısında birlikte yeniliriz"

Ukrayna, Filistin, Pakistan ve Kızıldeniz'deki çatışmaların bir büyük savaş şeklinde genişleme eğiliminde olduğunu ifade eden Oruç, "Türkiye bu denklemden asla azade değildir. Bu nedenle Kürt sorununu çözün ki dışarıya karşı da bu savaş atmosferine karşı da hep birlikte Türkiye halkları olarak dayanışma içinde olmayı başarabilelim diyoruz. Birlikte var olmazsak küresel saldırılar karşısında birlikte yeniliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, asgari ücretteki artışın ardından 700 ürüne de zam yapıldığını, halkın büyük bir yoksullukla karşı karşıya kaldığını, bu durumdan şikayet edenlerin de "teröristlikle" suçlandığını kaydetti.

Kadına yönelik şiddet olaylarına da değinerek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını eleştiren Oruç, "İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Daha kaç kadının öldürülmesini bekliyoruz. Daha kaç kadının ölümünü erkek yargı izleyecek? İşte bunların çalıştaylara konu olması lazım. Ama onlar kadınların nafaka hakkının alınmasını konuşuyor. Bizler yaşamak için doğduk, erkekler tarafından katledilmek için değil." diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday adaları arasında halk oylaması yaptıklarını anlatan Oruç, "Kayyuma ilk kırmızı kartı gösteren bu halk oylaması olmuştur. Düzen partileri, adaylarını Ankara'dan belirlerken, biz adaylarımızı halkla birlikte belirledik." dedi.

Oruç, diğer partilerin adayları arasında kadın sayısının çok düşük olduğuna dikkati çekerek, DEM Parti de ise eşit katılım ve temsiliyetin çok önemli olduğunu vurguladı.