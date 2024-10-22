DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Onurlu Barış İçin İnisiyatif Almaya Hazırız

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başının TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşma yapmasına ilişkin çağrısıyla ilgili, "Onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın' sözleri ile ilgili, "Kürt sorununun çözülmesi bizlerin elindedir. Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı, İmralı'da ağır tecridin altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü Meclis'tir, parlamentoda ve siyasette muhatap DEM Parti'dir. Demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır. Toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki, toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda sağlanamaz. Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yansımalı ki gerçek bir barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula, demokratik müzakere ve onurlu bir barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele etiklerine vurgu yaparak, "Demokratik kamuoyu yıllardır 'Tecrit kaldırılsın' diyor. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. 'Fiziki olarak gelsin, konuşsun' diyoruz. 'Ne diyeceğini hep birlikte görelim' dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bırakın, tecrit kalksın. Öcalan çıksın, konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz DEM Parti olarak, onurlu bir barış için, demokrasi ve özgürlük için ve demokratik cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa, onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum. ve söz veriyoruz, bu ülkeye onurlu bir başı gelecek" diye konuştu.