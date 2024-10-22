Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Onurlu Barış İçin İnisiyatif Almaya Hazırız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Onurlu Barış İçin İnisiyatif Almaya Hazırız
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başının TBMM'de konuşma yapmasına yönelik çağrısına yanıt vererek, 'Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız' dedi. Hatimoğulları, tecridin kaldırılması gerektiğini ve Kürt sorununun çözümlerinin demokratik müzakerelerle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başının TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşma yapmasına ilişkin çağrısıyla ilgili, "Onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın' sözleri ile ilgili, "Kürt sorununun çözülmesi bizlerin elindedir. Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı, İmralı'da ağır tecridin altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü Meclis'tir, parlamentoda ve siyasette muhatap DEM Parti'dir. Demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır. Toplumun bizatihi kendisidir. Geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki, toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda sağlanamaz. Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yansımalı ki gerçek bir barış olsun. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula, demokratik müzakere ve onurlu bir barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele etiklerine vurgu yaparak, "Demokratik kamuoyu yıllardır 'Tecrit kaldırılsın' diyor. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. 'Fiziki olarak gelsin, konuşsun' diyoruz. 'Ne diyeceğini hep birlikte görelim' dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bırakın, tecrit kalksın. Öcalan çıksın, konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz DEM Parti olarak, onurlu bir barış için, demokrasi ve özgürlük için ve demokratik cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa, onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum. ve söz veriyoruz, bu ülkeye onurlu bir başı gelecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli DEM Parti Politika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Elebaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain

Teröristbaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.