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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Barış Çağrısı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da düzenlenen 'Demokrasi ve Özgürlük Mitingi'nde Türkiye halkları için barış çağrısı yaptı. Kürt sorununa demokratik ve barışçıl çözümler için dayanışma çağrısında bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, Türkiye halkları için demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim." dedi.

Hatimoğulları, Batman'da partisinin öncülüğünde Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"nde yaptığı konuşmada, bazı belediyelere "kayyum atandığını" belirterek, buna tepki gösterdi.

Tülay Hatimoğulları, "Acaba Kürt sorununda bir çözüm olur mu?" diye bir soru ortaya atıldığını belirterek, "Şu an bütün Türkiye bu soruyu konuşuyor, bu soruyu tartışıyor. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz, çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız." diye konuştu.

Hatimoğulları, "Batman'dan Ankara'ya sesleniyoruz, bizler onurlu bir barış, demokratik zeminde bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta her yerde ifade ettik. Bizler müzakereye de hazırız, mücadeleye de hazırız." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, haksızlıklara karşı çıkalım, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, gelin Türkiye halkları için, demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Politika
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