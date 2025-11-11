DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Asgari Ücret ve İş Cinayetleri Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına değinerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Milletvekili arkadaşlarının olay yerinde inceleme yaptıklarını aktaran Hatimoğulları, "Bu çok acı bir olay. Bunu bize 'iş kazası' diye yutturmaya çalışıyorlar. Hayır, bu bir iş kazası değil. Bu düpedüz bir iş cinayetidir. Ölenlerin ikisi çocuk, yani okulda olmaları gerekiyor. Çalışmaları gerekmeyen, okulda olması gereken iki çocuk. Ölenlerden biri emekli olması gereken 65 yaşında bir insan. İşte Türkiye'nin manzarası bu ne yazık ki." diye konuştu.

Hatimoğulları, çocukların, kadınların, yaşlıların emeğinin sömürüldüğü kapitalist sistemle mücadele edeceklerini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına değinen Hatimoğulları, AİHM kararı uygulanarak Demirtaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Osman Kavala ve Can Atalay gibi isimlerin serbest bırakılmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'ya gitmesiyle ilgili açıklamalarını hatırlatan Hatimoğulları, "Siyaset kurumu böylesi tarihi bir meselede neden en aktif şekilde görev almasın? 13 aydır bu süreç devam ediyor ve bir ölüm haberi almadık. Bu bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir motivasyon nedeni değil midir?" diye sordu.

Ön yargılarla yol alınamayacağını dile getiren Hatimoğulları, "Komisyon, gecikmeksizin İmralı'ya gitmeli, adada bu görüşmeyi gerçekleştirmelidir." ifadesini kullandı.

Asgari ücret

Hükümetin 2026 yılı bütçesini eleştiren Hatimoğulları, bütçenin topluma "yoksulluk ve sefalet dışında vereceği hiçbir şeyi olmadığını" ileri sürdü.

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın asgari ücretle geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Hatimoğulları, yılbaşından bu yana asgari ücretin enflasyon karşısında 6 bin 328 lira eridiğini savundu.

Hükümetin enflasyon hedeflerini tutturamadığını iddia eden Hatimoğulları, "Asgari ücretin hedef enflasyon oranında artırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu emekçilerin maaşına enflasyon aracılığıyla el koymaktır. Asgari ücret yoksulluk sınırının en az yarısı kadar olmalı. Yani bugün itibarıyla asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Milyonlarca hane 22 bin lirayla geçinemiyor. Bu bir sefalet ücretidir." açıklamalarında bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Hatimoğulları, yaşanılan bütün zorluklara rağmen, barış ve demokrasi konusundaki ısrarlarından vazgeçmeyeceklerini, bu dönemde gerçek manada bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu, seferberlik ruhuyla kapı kapı gezerek mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.