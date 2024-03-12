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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Adıyaman'da Halk Buluşmasına Katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da düzenlenen halk buluşmasında seçim vaatlerini açıkladı. Hatimoğulları, Adıyaman'ı büyükşehirlerle kardeş belediye ilan edeceklerini ve belediye meclisi toplantılarını halka açık yapacaklarını belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

Hatimoğulları, Adıyaman'daki Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında, seçilmeleri halinde büyükşehirlerle Adıyaman'ı kardeş belediye ilan edeceklerini söyledi.

Adıyaman'da seçilmeleri halinde belediye meclisi toplantılarını halka açık yapacaklarını anlatan Hatimoğulları, "Her mahallede DEM Parti'den bir temsilci olacak. O mahallenin sorunları belediyeye taşınacak ve o sorunlar tek tek çözülecek. İstihdam alanları yaratmak için yarının eş başkanları, bugünün eş başkan adaylarımız projeler geliştirecek." dedi.

Seçimlere sayılı günlerin kaldığını, seçildikten sonra en güzel hizmetleri hayata geçireceklerini dile getiren Hatimoğulları, "Kadınların bilinçlenmesi, kültürel faaliyetlere, sosyal çalışmalara katılmaları için aynı zamanda danışmanlık hizmeti almaları için kadın daire başkanlığını Adıyaman Belediyesinde kuracağız. Bu yüzden destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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