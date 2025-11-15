Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Dayanışma Zamanı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, insan hakları ihlallerine karşı dayanışma çağrısında bulundu. 40 yıllık mücadeledeki dersleri vurgulayan Bakırhan, kendi mahallelerinden çıkmaları ve diğer mağdurlarla birlik olmaları gerektiğini söyledi.

Dem Parti'li Bakırhan: Kendi mahallelerimizin dışına çıkmak zorundayız

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle, hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara'da İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını belirterek, "40 yılda değişen çok şey yok. Hala mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bizim bu 40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders de olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle, hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız. Bu sistem birebir her birimize dünya kadar zulüm politikası uyguladı; ama birileri görürken bir diğerleri sessiz kaldığı müddetçe sistem güçleniyor. Daha büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu 40 yıllık mücadelede de gördük ki dayanışarak, direnerek, mücadele ederek, kime, nerede, ne zaman yapılırsa yapılsın haksızlığa, hukuksuzluğa karşı birlikte durarak dönüştürebiliriz. Hakkari'deki kayyımı durdurabilseydik İstanbul olmayacaktı. Dokunulmazlıklara oy vermeseydik Selahattinler, Figenler, Can Atalaylar içeride olmayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dönük bu kumpas davaları ve iddianameler olmayacaktı. Hayat, geçmiş, yaşam bize çok şey öğretiyor. Önümüzdeki dönem bu öğrendiklerimizi hep birlikte dayanışarak, mücadele ederek hayata geçirebilirsek hepimizin eşit yurttaşlar olarak yaşadıkları demokratik bir zemine kavuşabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
