DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel yönetimlerin 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir rol oynadığını belirterek, bu süreçte omuz omuza çalışılması gerektiğini vurguladı. Diyarbakır'da yapılan toplantıda, belediyelerin sunduğu hizmetler değerlendirildi ve barış için aktif yerel yönetimlerin önemine dikkat çekildi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin omuzlandığı temel alanlardan birisi de yerel yönetimlerdir. Bu süreci birlikte başarıya ulaştırmak için de omuz omuza, her birimiz kendi alanımızda katkılarımızı sunarak devam ettireceğiz." dedi.

Dem Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda DEM Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakırhan, belediyelerin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu programda seçimden bu yana yapılan çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesine değinen Bakırhan, bu süreçte yerel yönetimlere seçilen herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin omuzlandığı temel alanlardan birisi de yerel yönetimlerdir. Yerel demokrasi mücadelesini yürütüyoruz. Arkadaşlarımızın bu konuda da çok duyarlı, hangi sorumluluk altında olduğu bilinci ile hareket edeceğini, söylediği her sözün, koyduğu her kaldırım taşının, vurduğu her kazmanın bu sürece nasıl katkı sunacağının bilinciyle bu süreci toplumsallaştırmaya daha fazla katkı sunacağını biliyorum. Unutmayalım barış demek işlevsel yerel demokrasi, aktif yerel yönetimler demektir. Barış demek sizin alanınızın büyümesi demektir. Bu süreci birlikte başarıya ulaştırmak için de omuz omuza, her birimiz kendi alanımızda katkılarımızı sunarak devam ettireceğiz."

DEM Parti'li belediyelerin yaptığı hizmetleri anlatan Bakırhan, oy veren-vermeyen ayrımı yapmadan adil bir şekilde davranılması gerektiğini ifade etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Politika
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
