DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış ve Demokrasi Vurgusu

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçen yıl ekim ayında yeni sürece girildiğini belirterek, "Barışçıl, birlikte yaşamı, demokratik bir anayasayı, demokratik bir hukuku birlikte sesli bir şekilde dile getirmemiz gereken bir sürece girdik" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisi tarafından Kars'ta düzenlenen 'Halklar ve İnançlar Buluşması' çalıştayına katıldı. Kars'ın ortak yaşam kültürünün iç barışı arayan Türkiye'ye güzel bir örnek olarak sunabileceğine belirten Bakırhan, "1 Ekim'le birlikte yeni bir sürece girdik. Sayın Bahçeli'nin, Mecliste grubumuza gelip el sıkışmasıyla başlayan bir yıldır bütün eksiklerine, aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Biz sanıyoruz ki barış sadece siyaset masalarında konuşulur. Barış aslında tam da Kars'taki gönüllerde, inançlarda, o mahallelerde konuşulur ve kurulur. Onun için barışı önce Kars'ın bu renginde, mahallelerinde o geçmişten günümüze kadar devam eden kültüründe bence aramak gerekiyor" diye konuştu.

102'nci yılı kutlanan Cumhuriyetle sorunları olmadığını ifade eden Bakırhan, şunları söyledi:

"Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok. Bir kez daha Kars'tan da söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok. Biz, Cumhuriyetin Demokrasiyle barışmasını istiyoruz. Barışık mı? Barışık değil. Barışsın! Cumhuriyet demokratik olsun. Türkiye'de yaşayan bütün renkleri, bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden, dilinden, renginden, düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur. Cumhuriyet, demokrasiyle barışsın. Karslının birbiriyle barışık olduğu gibi barışık olsun. Çok mu bir şey talep ediyoruz?"

TARİHİ ÖNEMDE

PKK'nın kendini feshetmesi, silahlarını yakması ve Türkiye'den çekilmesini de değerlendiren Bakırhan, "Sayın Öcalan'ın çağrısıyla; PKK'nın kendisini feshetmesi, en son silahları yakması, en sonunda artık Türkiye sınırlar dışına çıkarak Türkiye Devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi çok tarihi bir önemdedir. Bugüne kadar hepimiz değil mi? ya işte bu silah falan filan diyorduk. E şimdi yok. E o zaman eğer silah sorunsa, bugün devreden çıkmışsa, silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği, ırkçılığı, antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırmak da bizim devletimizin, iktidarımızın bir görevi ve bir sorumluluğu değil mi? İşte tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz Kars'lara, siz kanaat önderlerine, siyasi parti temsilcilerine ve halka büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Barışçıl, birlikte yaşamı, demokratik bir anayasayı, demokratik bir hukuku birlikte sesli bir şekilde dile getirmemiz gereken bir sürece girdik. Okulda, adliyede, hayvan pazarında istiyoruz ki kimsenin kimliği ve inancı adalet terazisi bozmasın" diye konuştu.

ŞİMDİ İKİNCİ AŞAMADAYIZ

Süreçte ikinci aşamaya geçildiğini kaydeden Bakırhan, "Şimdi ikinci aşamadayız. O tam da hukuk, hukuk arıyoruz dedik ya. Tam o hukuku barışa uygun bir şekilde hayata geçirecek bir dönemdeyiz. Biz çözüm etrafında odaklanacağız. Birlikte odaklanacağız. Odaklanacağız inşallah. Daha büyük toplantılarla Kars'ın kendi yaşamında da yaşadığı bu anlayışı egemen kılmaya çalışacağız" dedi.