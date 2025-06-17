DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış ve Çözüm Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İran ve İsrail arasındaki bu çatışmalardan dersler çıkarıp, Türkiye'de sessiz bir şekilde yürüyen barış ve çözüm iradesinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail ve İran arasında geçen hafta cuma günü başlayan ve hala devam eden karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgenin kaderinin kökten değişebilecek bir noktaya geldiğini söyledi.

Uzaktan ve yapay zekayla yürütülen bir savaşın yaşandığını ifade eden Bakırhan, büyümesi halinde savaşın bölgede jeopolitik kırılmalara yol açabileceğini belirtti.

Suriye'deki göç ve ölümlerin artabileceği bir sürecin yaşanabileceğine dikkati çeken Bakırhan, bölgenin uzun süreli bir kaos, kriz ve çatışma süreci içerisine girebileceğine işaret etti.

Orta Doğu'nun tarihinin en büyük siyasi ve toplumsal depremini yaşayabileceği uyarısında bulunan Bakırhan, bu çatışmaların derhal bitmesi gerektiğini söyledi.

" Orta Doğu, artık kendisine yeni bir şekil, yeni bir yol arıyor"

Çatışmalar sorunları derinleştireceği için herkesi diyalog kurmaya ve müzakere masasına çağıran Bakırhan, "Hem İran hem de İsrail bu savaşı kendi tarihsel misyonlarının ve ideolojik meşruiyetlerinin bir testi olarak görmemelidir. Artık ne 100 yıl öncesinin ne de birkaç yıl öncesinin Orta Doğu'sunda yaşamak mümkün, Orta Doğu değişiyor. Orta Doğu, artık kendisine yeni bir şekil, yeni bir yol arıyor dolayısıyla bu yolu iyi algılamak, bu yola uygun yol ve yöntemler geliştirmek, Orta Doğu'daki ülkelerin önündeki tek seçenektir. 'Olmaz' denilen her şey oluyor, 'Yıkılmaz' denilen rejimler bir anda çöküyor." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'da çatışma, savaş, kaosun ritmi yükselirken Türkiye'de çözüm ve barışın ritminin yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"İran ve İsrail arasındaki bu çatışmalardan dersler çıkarıp, Türkiye'de sessiz bir şekilde yürüyen, barış ve çözüm iradesinin güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Ateş çemberi ülkemizin etrafını sararken maceracı senaryolara yaslanmak doğru değil. Türkiye halklarının iç barışını sağlamak en güvenli yoldur. Daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük tek parolamızdır. Bölge ve Türkiye silahlarla, masa başı küresel planlamalarla değil, demokratik, eşit, ortak yaşamla ancak huzura kavuşabilir."

İran için "üçüncü yolun" tüm halkları eşit gören, farklı kimlikleri ve inançları tanıyan demokratik bir rejimden geçtiğini kaydeden Bakırhan, İsrail'in de Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma pozisyonundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini aktardı.

İsrail'in güvenliğini başka ülkelere saldırarak sağlayamayacağını vurgulayan Bakırhan, "Güvenlik ne Demir Kubbe'de ne de füzelerdedir. Güvenlik barıştadır, huzurdadır, demokrasidedir." dedi.

"Barışın ve çözümün tatili olmaz"

Bakırhan, Terörsüz Türkiye çalışmalarının güçlenmesi için parti heyetiyle yakın zamanda İmralı'yı ziyaret etmek için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Orta Doğu'yu "kor ateş sarmışken" zaman kaybetme lüksünün olmadığını dile getiren Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hala, komisyon kurulacak mı? Komisyon nasıl olacak? Demokratik adımlar atılacak mı, atılmayacak mı diye bekleyecek bir süreçte değiliz. Suriye'den, Irak'tan, İran'dan Ukrayna'ya kadar burnumuzun ucunda barut kokuları varken, ekonomi alarm seviyesi en üstteyken Meclis, tatili gündeminden çıkarmalı. Barış, çözüm ve demokrasi için 7 gün 24 saat çalışmalıdır. Böylesi tarihi kırılma döneminde barışın ve çözümün tatili olmaz. Zaman, tatile değil barışa kurma zamanıdır. Meclis, derhal Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu'nu kurarak tarihi sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu komisyon, fikri ve tartışma kulübü biçiminde çalışmamalıdır, Genel Kurul'a yasa gönderen, sonuç alıcı bir yapıda çalışmalıdır."

Bakırhan, herkesin "Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruma hassasiyetiyle" sürece yaklaşmasını istedi.