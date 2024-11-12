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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'ye Tepki

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmişi inkar etmeden geleceğin inşa edilemeyeceğini vurguladı. Bakırhan, kayyum atamalarına ve Bahçeli'nin diline de dikkat çekti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Geçmişi inkar ederek geleceği inşa edemezsiniz. Sayın Bahçeli, ortak bir gelecekten bahsediyorsanız; tasfiye ve inkar politikalarından, bizi tehdit etmekten vazgeçin" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Türkiye'de 1 Ekim'den bu yana önemli tartışmalar yaşandığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşının Mecis'te bölücü terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesine ilişkin çağrısı sonrası toplumda bir umut oluştuğunu söyleyen Bakırhan, ardından DEM Parti'li belediyelere kayyumlar atandığını aktardı.

'TARİHSEL DEĞERLERİNE SAYGI GÖSTERİN'

Bakırhan, Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısındaki sözleri ile ilgili, "Madem dönem, siyaset, dünya değişiyor; o zaman önce Sayın Bahçeli dilini değiştirsin. Geleceği zehirli bir dil ile kuramazsınız. Geçmişi inkar ederek geleceği inşa edemezsiniz. Sayın Bahçeli, ortak bir gelecekten bahsediyorsanız; tasfiye ve inkar politikalarından, bizi tehdit etmekten vazgeçin. Tarihsel ve yakıcı meseleleri konuşurken, Kürt halkının tarihsel değerlerine saygı gösterin" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Bahçeli'ye Tepki
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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