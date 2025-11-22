DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Tarih bu anı kaydedecektir

Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki oylama sonucu İmralı'ya gitmek için üye vermeyeceğini açıklayan CHP'ye yönelik, "Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalı. Toplum barış istiyorsa barış demeli. Tarih bu anı kaydedecektir" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'da 'Halk Buluşması'na katıldı. Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda süreci değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dün tarihi bir karar aldığını söyledi. Olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini tebrik ettiğini ifade eden Bakırhan, "Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Türkiye barışına hizmet eden bir duruş, tutum içinde oldu. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

'BARIŞ, VİCDANİ SORUMLULUKTUR'

Ana muhalefet partisinin komisyonda olumsuz oy kullandığını hatırlatan Bakırhan, şunları söyledi: "Bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksikliktir. Çünkü ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. CHP'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da 100 yıllık bir yarayı sarmak için kim sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Kim inanır böylesine? 100 yıllık yaranın sarılacağı dönemdeki sorumluluk almama durumunu bir yere not ettik. Hala beklentilerimiz devam ediyor. Biz hiçbir parti, ilkelerinden vazgeçsin demiyoruz ama barış tüm partilerin üzerinde ve çok önemli bir sorumluluktur. Barış, partileri de hepimizin ilkelerini de aşan, vicdanı bir sorumluluktur. 100 yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içinde olmasını bekliyorduk. Geleceği birleştiren tarafta olmasını bekliyorduk. Hala daha bekliyoruz. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye yararı, faydası yok. Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti, barışın yanında durmalı. Barışın yanında olmalı. 'Toplum barış istiyorsa, barış' demeli. Farklı gerekçelerle, hangi gerekçe olursa olsun bunu tahrip etmenin Kürt'ün yanında hiçbir karşılığı olmadığını belirtmek istiyorum Tarih bu anı kaydedecektir. Bir gün yeri geldiği zaman Karayazı, Tekman, Horasan, Hınıs ve diğer ilçelerdeki gençlerimiz, 'Bu tarihi anda siz niye sorumluluk almadınız?' sorusunu soracaktır."

'SİYASET ÜSTÜ MESELE'

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da konuşma yaptığı salonda son olarak kürsüye gelen Meclis Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Dün komisyon önemli bir karar aldı. Bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı Adası'na gidecek. Ancak CHP'nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış, siyaset üstü bir meseledir. Bütün partilerin üzerinde olan bir meseledir. Biz CHP'nin daha yapıcı bir rol üslenmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.Bakırhan, Beştaş ve Buldan, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.