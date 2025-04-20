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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in Sağlığı ile İlgili Açıklama

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DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmenin Grup Başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Parti, Önder'in iyileşmesi için umutlu olduklarını belirterek spekülatif haberlere karşı uyarıda bulundu.

Dem Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak olan görüşmenin Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle DEM Parti Grup Başkanvekilleri tarafından yapılacağını açıkladı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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