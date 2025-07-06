DEM Parti'den Öcalan ile Görüşme Açıklaması

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan arasında yapılan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü oluşturdu. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA