DEM Parti'den Maden Düzenlemelerine Tepki

Dem Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, şirketlerin taleplerine göre hazırlandığını ileri sürdü.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Meclis'te görüşmeleri devam eden kanun teklifinin doğaya zarar vereceğini iddia eden Akın, "Bu kanun teklifi tamamen şirketlerin taleplerine göre hazırlanmıştır. Süper hızla ruhsat verilip bir an önce madenleri işletmek için şirketlerin isteklerini yerine getirmek üzere kurulmuş bir yasa teklifi." diye konuştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde taş ocağının açılmak istendiğini dile getiren Akın, bu maden ocağının köyün doğasına ve tarihine zarar vereceğini, bu nedenle projeden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Basın toplantısına, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ile Karakaya köyünden gelen bazı vatandaşlar da katıldı.