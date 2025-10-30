DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye ilişkin açıklama

Dem Parti'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dem Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi. - ANKARA