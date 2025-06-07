DEM Parti, Bayramda Diğer Partilerle Buluştu

DEM PARTİ; GECELEK, YENİDEN REFAH, SAADET VE DEVA PARTİLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

Dem Parti Genel Merkezi'ndeki bayram ziyaretleri kapsamında, Gelecek, Yeniden Refah, Saadet ve DEVA partilerinin heyetleri kabul edildi. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki başkanlığındaki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Gevyeli, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen başkanlığındaki ziyaret heyetleri ile bayramlaştı.