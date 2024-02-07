DEM Parti, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

Dem Parti, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığıyla ilgili, "Yetkili kurullarımız Başak Hanım'la bir araya gelerek, tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklamasını yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yerel seçim çalışmaları kapsamında 'kent uzlaşısının sağlanamadığı' bölgelerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıkları belirtilerek, "Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür. İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı; partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında, kamuoyunda en çok yol arkadaşımız sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir güç katmıştır" denildi.

Başak Demirtaş ile partinin, sürecin başından itibaren istişare halinde olduğu belirtilerek, "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek, tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz" denildi.