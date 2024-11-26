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DEM Parti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek İçin Başvurdu

DEM Parti, Abdullah Öcalan ile Görüşmek İçin Başvurdu
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DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

DEM Parti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

DEM Parti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. Pariti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına yapılan başvuruda, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tulay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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