DEM Parti 12 Eylül Darbesinin 45. Yılında Açıklama Yaptı

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Dem Parti olarak, askeri ve siyasi darbelerin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Partinin yazılı açıklamasında, 12 Eylül darbesinin 45'inci yılında, darbeyi gerçekleştiren ve destekleyenler lanetlendi.

12 Eylül'de zulme uğrayan ve yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırma ve demokratik bir ülke yaratma mücadelemiz o günden bugüne kesintisiz sürüyor. Bugün de demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi güncelliğini koruyor. DEM Parti olarak, askeri ve siyasi darbelerin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bu farklılıkları anayasal güvence altına alan demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik bir anayasayla 12 Eylül askeri darbesinin tüm izlerini silebiliriz."