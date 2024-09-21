AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Delege Seçimleri Gerçekleşti

Ak Parti Düzce 8. olağan kongresi delege seçimleri yapıldı. İl Hasan Şengüloğlu tek amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda gece gündüz çalışmak olduğunu söyledi.

Ak Parti 8. olağan ilçe kongre öncesinde delege seçimleri sabahın erken saatlerinde oy verme işlemleriyle başladı. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman delege seçiminde oy kullandı.

Hasan Şengüloğlu delege seçiminin kongre sürecinin en önemli adımı olduğuna dikkat çekerek "Tüm Türkiye'de aynı anda tüm teşkilatlarımızda delege seçimi gerçekleştiriyoruz. Düzce'deki tüm ilçelerimizde de aynı anda delege seçimleri başladı. İnşallah hayırlısıyla bu seçimleri tamamlayacağız. Delege seçimlerinin ardından kongre süreci takvimi belli olduktan sonra kongrelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Tek amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda gece gündüz çalışmak olduğunu işaret eden Şengüloğlu "Derdimiz, Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu yolda hizmet etmek. Onun yolunda üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmek, memleketimizi çok daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz çalışmak. Bunun için mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

8. Olağan kongre sürecinin hayırlı olmasını dileyen Hasan Şengüloğlu "Kongrelerin yenilenmenin ve değişimin öncüsü olan programlardır. Biz de bu kongre süreçlerinde eksiklerimizi tamamlayarak sıkıntılı gördüğümüz noktalarda da sıkıntıyı ortadan kaldırarak daha güçlü bir şekilde teşkilatlarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. 8. Olağan kongre sürecimizin ilimize ve memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Oy verme işlemi ise saat 15: 00'da sona erecek. - DÜZCE