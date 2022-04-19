Defterdar Kamar Van'da kalmayı tercih etti

VAN (İHA) - Van Defterdarlığına 2017 yılında atanan Murtaza Kamar, kendi isteğiyle 9 Nisan 2022 tarihli atama kararıyla Van'da kaldı.

Yıllardır Van Defterdarlığı görevi yapan Murtaza Kamar, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Van'da kaldı. Karar ile birçok ilin defterdarı değişmesine rağmen Van Defterdarı Murtaza Kamar'ın görev yeri değişmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yeniden Van Defterdarlığı görevinde kaldığını duyuran Murtaza Kamar, "9 Nisan'da yayınlanan atama kararnamesi ile yerimde (Van) kalma talebim bakanlığımızca uygun görülmüş olup, Van' da hizmet vermeye devam edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

Atama talebiyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Kamar, "2017 yılında Van'a gönüllü geldim. Van'da beş yılımı doldurdum. Kararname zamanı bakanlığa burada hizmete devam etmek için dilekçe yazdım. Bakanlık da talebimizi kabul edip, Van'a hizmet etmeye devam etmemi uygun gördü. Yerimde kalma talebimi uygun gören bakanlığımıza ve kararnameyi imzalayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah memuriyetimin sonuna kadar Van'a hizmet etmek nasip olur. Bu süreçte beni bağrına basan Vanlı hemşehrilerime minnettarım" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika