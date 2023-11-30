DEB Partisi, İskeçe Azınlık Okullarındaki Sorunları AP'ye Taşıdı

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Avrupa Hür İttifakı (EFA) aracılığı ile İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde yaşanan sorunları Avrupa Parlamentosuna (AP) taşıdı. EFA Milletvekili François Alfonsi, AP Parlamentosuna konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Avrupa Hür İttifakı (EFA) aracılığı ile İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde yaşanan sorunları Avrupa Parlamentosuna (AP) taşıdı.

EFA Milletvekili François Alfonsi, AP Parlamentosuna konuyla ilgili soru önergesi verdi.

" Yunanistan'ın İskeçe'deki Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde devam eden durum ve insanlık dışı koşullar" başlığıyla sunulan önergede, " Batı Trakya'daki İskeçe azınlık okulunun içinde bulunduğu fiziki durumu göz önüne alarak, Komisyon, Türk azınlığına insani ve AB standartlarında eğitim sağlamakla yükümlü olan Yunanistan'ın AB mevzuatına sadık kalmadığının farkında mı?" sorusu yer aldı.

Acil bir durumda okulun fiziksel koşullarının her türlü trajediye karşı savunmasız olduğu belirtilen önergede, Yunan yetkililerin çözüm konusunda yetersiz kaldığı ifade edildi.

Önergede ayrıca, "İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesinde felakete yol açabilecek olası bir acil durumdan sorumlu olacak Yunanistan'ın azınlık eğitim politikası hakkında Komisyonun görüşü nedir? Türk azınlığın Avrupa vatandaşı olarak karşı karşıya kaldığı eğitim alanındaki hak ihlalleri konusunda Komisyonun görüşü nedir?" soruları yer aldı.

İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti ve Aile Birliği, 28 Kasım'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e İskeçe'deki azınlık lisesinin sorunlarını anlatan mektup göndermişti.

Mektupta, İskeçe'deki azınlık okulunda zorunlu olarak devam eden "dönüşümlü eğitim" sorununa dikkati çekilerek yetkililere çözüm bulunması çağrısı yapılmış, okul binasının yapısal sorunlarının iyileştirilmesi konusunda da devletin destek vermediği belirtilmişti.

Batı Trakya'yı ziyaret eden EFA heyeti de söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarındaki çok sayıda ihlali tespit ettiğini belirtmişti.