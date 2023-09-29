DEAŞ Terör Örgütüyle Bağlantılı İnternet Korsanlığı Grubu Üyeleri Tutuklandı
Ankara'da DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir internet korsanlığı grubunun üyesi olan 3 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir internet korsanlığı grubunun üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bir internet korsanlığı grubunun üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli, 26 Eylül Salı günü gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika