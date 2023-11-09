DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 13 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL