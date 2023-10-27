DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi. - ANKARA