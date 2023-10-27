DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli bugün yapılan operasyonla yakalandı.
Özden ATİK / İSTANBUL, DEAŞ Terör Örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli bugün yapılan operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 9 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika