Haberler

DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli bugün yapılan operasyonla yakalandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, DEAŞ Terör Örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 7 şüpheli bugün yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 9 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Politika Güncel Haberler

title