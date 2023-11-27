DEAŞ Propagandası Yapan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'inin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul'a terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları ve "ganimet" adı altında örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'ın çatışma alanlarındaki örgüt üyeleriyle bağlantılı olup kurdukları sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları ve "ganimet" adı altında örgüte para ve eleman kazandırdığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.Ö. (51), Y.İ. (49), A.I. (28) ve B.K'yı (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklanırken, H.Ö. ve Y.İ. hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden A.I. hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.