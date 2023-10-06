DEAŞ Operasyonunda Isparta'da 2 Şüpheli Yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonu kapsamında Isparta'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 26 ilde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Isparta'da 2 şüpheli yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu gerçekleştirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallilerine de el konulduğu bildirildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika