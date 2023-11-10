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DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama

Manisa merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital doküman, para ve altına el konuldu.