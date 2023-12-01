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DEAŞ Kadısı Kırşehir'de Yakalandı

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Terör Örgütü DEAŞ'ın içerisinde kadı olarak görev yapan ve bir çok kişinin ölüm emrini veren şahıs, Kırşehir'de Kırşehir polisi tarafından yakalandı.

Terör Örgütü DEAŞ'ın içerisinde kadı olarak görev yapan ve bir çok kişinin ölüm emrini veren şahıs, Kırşehir'de Kırşehir polisi tarafından yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ve mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde kadı olarak çok sayıda infaz emri verdiği tespit edilen A.J.H. ile beraber örgüt içerisinde sözde asker olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.S. ve E.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Dijital materyaller silinmiş

Terör Örgütü adına faaliyet yürüten şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerin yakalanma ihtimaline karşı dijital materyallerini temizlediği ve örgüte ait doküman bulundurmadığı da tespit edildi. Teknik takip ve istihbarat çalışmalarıyla yakalanan şüphelilerin; adliyeye sevk edildikten sonra haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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