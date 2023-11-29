DEAŞ'ın Iraklı Üst Düzey Komutanı Kırşehir'de Yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ'ın Irak uyruklu sözde üst düzey komutanı ve bir şüpheli Kırşehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, önceki yıllarda DEAŞ içerisinde sözde "üst düzey komutan" olarak görev yapan Irak uyruklu S.M.H. ile örgütte sözde "asker" olarak faaliyet yürüten Iraklı K.M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.