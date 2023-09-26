DEAŞ'ın 'hacker' yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ'ın 'hacker' yapılanmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın 'hacker' yapılanmasına yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün 'hacker' yapılanmasıyla ilgili 4 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri operasyonla 3 Suriyeli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Irak uyruklu diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika