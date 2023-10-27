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DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında, faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak yakalanmaya devam ediliyor.