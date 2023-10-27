DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında, faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak yakalanmaya devam ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi tespit edildi.
14 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.