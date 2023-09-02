DEAŞ'a Silah Temin Eden Şüphelilere Operasyon

İSTANBUL'da, DEAŞ? terör örgütüne silah temin eden ve lojistik destek sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin örgüte silah temin ederek lojistik destek sağladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmaların devamında, Kırgızistan uyruklu N.U. ile Suriye uyruklu E.M.K. isimli 2 şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise keskin nişancı dürbünü, taktik silah lazerleri ve bu cihazlara ait elektronik materyallerin yanı sıra çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.