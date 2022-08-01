DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası TBMM Genel Kurulu gündemine sunuldu TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komisyon raporunu Genel Kurul gündemine sunduklarını bildirdi. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili komisyon raporunu Genel Kurul gündemine sunduklarını bildirdi. Beyazıt, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı yasama dokunulmazlık dosyasını görüştüklerini anımsattı. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldıklarını belirten Beyazıt, komisyon raporunu, HDP ve CHP'nin muhalefet şerhleri ile birlikte Genel Kurul gündemine sunduklarını kaydetti. Politika AA / Zehra Aydın Turapoğlu Diyarbakır Politika Haberler

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